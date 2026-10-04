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Ελλάδα - Γερμανία: Οι πιθανότητες νίκης που δίνει ο υπερυπολογιστής στην Εθνική

Πόσες πιθανότητες δίνει το Opta Analyst στην Εθνική μας να κερδίσει για δεύτερη φορά την Γερμανία 

 

Ελλάδα - Γερμανία: Οι πιθανότητες νίκης που δίνει ο υπερυπολογιστής στην Εθνική
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Η Εθνική μας ομάδα παραμένει αήττητη και πρώτη στον Β΄όμιλο της League A του Nations League, έχοντας «δραπετεύσει» με το «διπλό» από Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ απέναντι σε Σερβία και Γερμανία αντίστοιχα, ενώ θετικό ήταν το δείγμα και στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ολλανδία στο 89ο λεπτό να ισοφαρίζει σε 2-2 και να «σώζει» την παρτίδα.

Συνολικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με το εκπληκτικό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται η Γερμανία έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς. Στην τελευταία θέση είναι η Σερβία που δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει βαθμό.

Παρά το φοβερό ξεκίνημα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η Εθνική μας αντιμετωπίζει στην Τούμπα σήμερα την Γερμανία, όντας outsider σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του υπερυπολογιστή του Opta Analyst.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή οι πιθανότητες η Εθνική μας να κερδίσει απόψε την Γερμανία είναι 23.6%, ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό συγκεντρώνει και το «Χ». Αντίθετα, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ φεύγει με το τρίποντο στο 52.9% των περιπτώσεων, χρήζοντας τη Γερμανία το αδιαμφισβήτητο φαβορί στην αναμέτρηση της Τούμπας.

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Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε βέβαια πως η Εθνική μας ομάδα δεν λογαριάζει ούτε από αντιπάλους, ούτε από έδρες και όπως έχει αποδείξει σε αυτή την διακοπή ούτε από υπολογισμούς και πιθανότητες, αφού και στις 3 προηγούμενες αναμετρήσεις σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του υπερυπολογιστή η Ελλάδα δεν θα έπαιρνε θετικό αποτέλεσμα.

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