Ο Ζιντάν ύψωσε τείχος προστασίας στον Κριστιάνο: «Πρέπει να αποθεωθεί για τη σπουδαία καριέρα του»

Στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο στάθηκε δημόσια ο Ζινεντίν Ζιντάν, απορρίπτοντας την άποψη ότι ο Πορτογάλος διανύει ένα απογοητευτικό φινάλε στην καριέρα του με την εθνική ομάδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας ρωτήθηκε για την πρόσφατη αποχώρηση του Ρονάλντο από την αποστολή της Πορτογαλίας, εν μέσω της έντονης συζήτησης που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη σχέση του με τον Ζόρζε Ζεσούς. Ο Ζιντάν, ωστόσο, επέλεξε να σταθεί στην τεράστια παρακαταθήκη του άλλοτε παίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στη σπουδαία καριέρα του. Αυτό που έκανε είναι εξαιρετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος τεχνικός, δείχνοντας πως δεν συμμερίζεται τις επικριτικές φωνές για την πορεία του 41χρονου άσου.

«Με βοήθησε να κερδίσω απίστευτα πράγματα»

Ο Ζιντάν αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη συνεργασία του με τον Ρονάλντο στη Ρεάλ, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο Πορτογάλος στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας.

«Ήμουν τυχερός που τον είχα μαζί μου και με βοήθησε να κερδίσω απίστευτα πράγματα. Βγάζω το καπέλο στον Κριστιάνο», τόνισε.

Οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν στη χρυσή περίοδο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ρονάλντο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τρεις διαδοχικές κατακτήσεις του Champions League από το 2016 έως το 2018. Υπό τις οδηγίες του Ζιντάν, ο Πορτογάλος σημείωσε 112 γκολ και μοίρασε 27 ασίστ σε 114 συμμετοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση 11 τροπαίων.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως ο σεβασμός του προς τον Ρονάλντο παραμένει δεδομένος.

«Θα έχω πάντα μεγάλο σεβασμό για όλους τους παίκτες, αλλά ακόμη περισσότερο για εκείνους με τους οποίους έχω περάσει πολύ χρόνο. Και ειδικά για τον Κριστιάνο, ο οποίος μας έκανε να κερδίσουμε τόσα πολλά», υπογράμμισε ο Ζιντάν.