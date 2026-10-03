Ζεσούς για Κριστιάνο: «Δεν μπορώ να αγνοήσω το ζήτημα - Είναι σύμβολο»

Λακωνικός ήταν ο Ζόρζε Ζεσούς στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για τον αγώνα της Κυριακής (04/10) στο Ντραγκάο, της Πορτογαλίας απέναντι στη Νορβηγία, αναφορικά με τη ρήξη του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την αποχώρηση του 41χρονου σούπερσταρ από την αποστολή της Εθνικής και τις αιχμές που άφησε προς τον προπονητή και την ομοσπονδία.

Ο Ζεσούς δε θέλησε να πει πολλά τεχνηέντως απέφυγε να απαντήσει στο αν είναι διατεθειμένος να κάνει ένα βήμα πίσω και να συσφίξει τις σχέσεις του με τον Ρονάλντο, βλέποντας ότι μπορεί ο εμβληματικός αρχηγός της να μην ξαναφορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστια δυσαρέσκεια στους Πορτογάλους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

Είστε ανοικτός να τα βρείτε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο;

«Η προσοχή πρέπει να στραφεί στην Εθνική Ομάδα, στον αγώνα εναντίον της Νορβηγίας, σε ό,τι πρέπει να κάνουμε καλά, με τη στήριξη των φιλάλων. Αλλά αυτό δεν με κάνει να αγνοήσω τον Κριστιάνο. Είναι σύμβολο της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, είναι σύμβολο της Πορτογαλίας, ας είναι πολύ σαφές. Μετά τον αγώνα, υπάρχει χρόνος να μιλήσουμε γι' αυτό».

Είναι απαραίτητο να έρθετε σε συμφωνία μαζί του ή, η αποκατάσταση των σχέσεων μαζί του δεν υφίσταται;

«Θα επικεντρωθώ στην ομάδα, στον αντίπαλο που είναι η Νορβηγία, μία από τις πέντε καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Οπότε υπάρχει χρόνος να αναλύσουμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα».

Τι είδους υποδοχή περιμένετε στο Ντραγκάο; Είχατε κάποια επαφή με τον Ρονάλντο τις τελευταίες ημέρες;

«Η υποδοχή που επιδιώκω δεν υπερβαίνει το σύμβολο της Εθνικής Ομάδας, η υποδοχή είναι για την ομάδα, όχι ιδιαίτερα για μένα. Είμαι ο διοικητής μιας ομάδας και είμαι μέλος μιας ομάδας. Πριν γίνω προπονητής, υποστήριζα την Εθνική ομάδα, όχι κοιτάζοντας τον προπονητή ή τους παίκτες, αλλά τη σημαία μου».