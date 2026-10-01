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Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζέσους κι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έτρεξαν στο αεροδρόμιο να τον σταματήσουν

Απίστευτες είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα από την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να τα… βροντήξει όλα και να φύγει από την Εθνική Πορτογαλίας. 

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζέσους κι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έτρεξαν στο αεροδρόμιο να τον σταματήσουν
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας το βράδυ της Τετάρτης (30/09), παρά την προσπάθεια του Ζόρζε Ζεσούς και του προέδρου της πορτογαλικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, να τον μεταπείσουν.

Ο πορτογαλικός Τύπος αποκαλύπτει λεπτομέρειες από όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο παιχνίδι της Πορτογαλίας στο Nations League και την απόφαση του 41χρονου επιθετικού να αποχωρήσει από την αποστολή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μείνει στον πάγκο στο τελευταίο ματς της διοργάνωσης και η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή όταν άκουσε τον Ζόρζε Ζεσούς να δηλώνει στη συνέντευξη Τύπου πως «σε αυτή την ομάδα, εγώ κάνω κουμάντο». Ο Πορτογάλος σταρ αντέδρασε έντονα και αποφάσισε να φύγει.

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Ο Ρονάλντο είχε ταξιδέψει στη Δανία μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, όμως μετά τις δηλώσεις του προπονητή επέστρεψε στο ξενοδοχείο, πήρε τη βαλίτσα του και φρόντισε ώστε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, το οποίο βρισκόταν στη Μαδρίτη, να πετάξει στην Κοπεγχάγη για να τον παραλάβει.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Πορτογαλίας πήγε στο αεροδρόμιο φορώντας ακόμη τη φόρμα της εθνικής ομάδας.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Κοπεγχάγη περίπου στις 22:15, ώρα Ισπανίας, ενώ στις 23:35 απογειώθηκε εκ νέου με προορισμό τη Μαδρίτη.

Στο μεταξύ, ο Ζόρζε Ζεσούς και ο πρόεδρος της πορτογαλικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, έσπευσαν στο αεροδρόμιο, ακολουθώντας τον Πορτογάλο σούπερ σταρ σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσουν και να παραμείνει στην Κοπεγχάγη μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ωστόσο, δεν έκανε πίσω. Παρά την προσπάθεια του προπονητή και του προέδρου της Ομοσπονδίας, παρέμεινε ανένδοτος, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και αναχώρησε για τη Μαδρίτη, αφήνοντάς τους πίσω.

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