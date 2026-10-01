Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Αυτοί σφυρίζουν στον αγώνα του T-Center

Μετά την νίκη του επί της Βιλερμπάν και το δύο στα δύο στις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι.

Το ματς είναι προγραμματισμένο γι αύριο το βράδυ (21:15) με τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώνει πως η διαιτητική τριάδα θα αποτελείται από τους Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ.