Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Αυτοί σφυρίζουν στον αγώνα του T-Center
Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την αναμέτρηση με την ισραηλινή ομάδα με τη Euroleague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αυριανής αναμέτρησης.
Μετά την νίκη του επί της Βιλερμπάν και το δύο στα δύο στις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι.
Το ματς είναι προγραμματισμένο γι αύριο το βράδυ (21:15) με τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώνει πως η διαιτητική τριάδα θα αποτελείται από τους Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ.