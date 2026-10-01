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ΟΦΗ: Πρόστιμο 5.500 ευρώ στους Κρητικούς για τον τελικό του Super Cup

Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο ΟΦΗ από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, για παραβάσεις που καταγράφηκαν στον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.

ΟΦΗ: Πρόστιμο 5.500 ευρώ στους Κρητικούς για τον τελικό του Super Cup
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Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε πρόστιμο 5.500 ευρώ στην ΠΑΕ ΟΦΗ.

Η ποινή αφορά παραβάσεις του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού του Super Cup, που διεξήχθη στις 12 Αυγούστου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε στην ΠΑΕ ΟΦΗ χρηματική ποινή 5.500 ευρώ, για παραβάσεις του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ στον τελικό του Super Cup στις 12/08/2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο».

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