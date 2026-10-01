Χαίρεσαι να βλέπεις μπάσκετ!

Είτε παρακολουθήσεις από την τηλεόραση, είτε παρακολουθήσεις από την εξέδρα τον νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορείς με μεγάλη ευκολία να καταλήξεις σε ένα ασφαλέστατο συμπέρασμα.

Η ομάδα εκπέμπει υγεία. Σε όλους τους τομείς. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως απουσιών, ανεξαρτήτως συνθήκων, είναι δεδομένο ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Σέρβος τεχνικός έχει καταφέρει να δώσει το στίγμα του και να βάλει αρχές εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Και αυτό φαίνεται είτε ο Παναθηναϊκός βάζει 100 και κερδίζει, όπως χθες κόντρα στη Βιλερμπάν, είτε δεν παίζει καλά και χάνει, όπως κόντρα στον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup.

Η υγεία σε μια ομάδα δεν έχει να κάνει με το αν χάνεις ή αν κερδίζεις, αλλά έχει να κάνει με το πως προσεγγίζεις τον αγώνα και πως αντιμετωπίζεις το αποτέλεσμά του.

Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που γύρισε σελίδα είναι ξεκάθαρο ότι έχει… αγκαλιάσει πολύ περισσότερο την μπασκετική λογική, η οποία την περσινή σεζόν είχε χαθεί από τα αποδυτήρια της ομάδας. Το σημαντικότερο είναι πως αυτό έχει συμβεί σε χρόνο dt και οι «πράσινοι» μοιάζουν να έχουν μπει σε σωστές… ράγες.

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Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε την παραμικρή Αγιογραφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (άλλωστε ούτε το θέλει ο ίδιος, ούτε το έχει ανάγκη), αν ήταν ο οποιοσδήποτε άλλος προπονητής πολύ δύσκολα θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.

Έχοντας στα πιτς μια πεντάδα που διεκδικεί στα… ίσια Euroleague (Σλούκας, Ναν, Ντέιβις, Χουάντσο, Φαλ) όχι μόνο καταφέρνει να παίρνει τα αποτελέσματα, αλλά παίζει μπασκετάρα και παράλληλα έχει καταφέρει να εκτινάξει στα ύψη την ψυχολογία των παικτών του.

Τα καλύτερα παραδείγματα είναι αυτά των Λευτέρη Μαντζούκα και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Οι δύο Έλληνες παίκτες, που πολλοί θεωρούσαν πως θα είχαν συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα, έπιασαν την ευκαιρία (των τραυματισμών) από τα μαλλιά και έχουν καταφέρει να γίνουν βασικοί και αναντικατάστασοι. Στις δύο βασικές πεντάδες κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν αμφότεροι έδωσαν το παρών και μια ματιά στους αριθμούς τους αρκεί για να πειστεί και ο τελευταίος δύσπιστος πως κάτι καλό κάνουν.

Στα δύο πρώτα ματς ο Λευτέρης Μαντζούκας μετράει 22:46 λεπτά συμμετοχής έχοντας 13 πόντους μέσο όρο και 5 ριμπάουντ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ)

Την ίδια ώρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έχει σε 18:18 λεπτά συμμετοχής 5 πόντους μέσο όρο με 3 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ, με μεγάλο «όπλο» του φυσικά τη δουλειά που κάνει στο αμυντικό κομμάτι (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ).

Intime - Sarelas Dimitris INTIME NEWS

Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι εμφανίσεις των δύο συγκεκριμένων παικτών αντανακλούν στο απόλυτο τη δουλειά που κάνει από τη μία ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τόσο στο κομμάτι το αγωνιστικό όσο και της ψυχολογίας, αλλά και στη δουλειά που κάνουν σε καθημερινή βάση οι ίδιοι οι παίκτες.

Όσο για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της χθεσινής αναμέτρησης δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια, ακόμα και με τον… μισό Παναθηναϊκό. Το μόνο που κρατάνε οι «πράσινοι» από τη χθεσινή αναμέτρηση είναι η νίκη (η οποία ήρθε με πολύ εύκολο τρόπο και από νωρίς, χωρίς να πιεστεί η ομάδα) και φυσικά η συντήρηση που έκανε η ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με τη Μακάμπι να περιμένει στη… γωνία «πληγωμένη» μετά το 0/2 στο ξεκίνημα, ο Σέρβος προπονητής ήθελε την ομάδα του όσο το δυνατόν πιο ξεκούραση, μιας και ο αγώνας είναι προγραμματισμένος γι αύριο το βράδυ στις 21:15. Ο «Ζοτς» χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του (11 έχει όλους και όλους, κάτι που επισήμανε και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου) με τον Δημήτρη Μωραϊτη να έχει τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής, 11:34 και τον Λευτέρη Μανζτούκα να έχει τον μεγαλύτερο με 22:29 λεπτά συμμετοχής. Και ο δεύτερος και… τελευταίος που είχε πάνω από 20 λεπτά χρόνο συμμετοχής ήταν ο Ματίας Λεσόρ που σταμάτησε στα 20:57.