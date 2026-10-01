Ολυμπιακός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φουστέρ

Μία γνώριμη φυσιογνωμία ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, καθώς ο Νταβίντ Φουστέρ βρίσκεται προ των πυλών της μεγάλης επιστροφής του στον σύλλογο που αγάπησε και με τον οποίο έγραψε τη δική του ιστορία. Ο Ισπανός πρώην μέσος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, έχοντας διαδοχικές επαφές με τη διοίκηση και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, ενώ απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την οριστικοποίηση της συνεργασίας.

Καθοριστικό ρόλο στην επικείμενη επιστροφή του έχει παίξει ο Αντόνιο Κορδόν, με τον οποίο ο Φουστέρ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στη Βιγιαρεάλ. Ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού επιθυμεί την παρουσία του Ισπανού στον σύλλογο, με τις συζητήσεις των δύο πλευρών να έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να ξεκαθαρίσει το ακριβές αντικείμενο της συνεργασίας τους. Ο Φουστέρ ενδέχεται να έχει ρόλο δίπλα στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίησή του στις ακαδημίες του συλλόγου.

Άλλωστε, ο Ισπανός έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, έχοντας εργαστεί στη Βαλένθια, με αντικείμενο την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών στις ακαδημίες, αλλά και στο τεχνικό επιτελείο της Βιγιαρεάλ, γνωρίζοντας από κοντά τη λειτουργία μιας ομάδας της ισπανικής πρώτης κατηγορίας.