· Ελβετία

FIFA: Η Ελβετία απέσυρε τη στήριξη στον Ινφαντίνο

Η απόφαση της Ομοσπονδίας της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, οδήγησε στην άρση της υποστήριξης της υποψηφιότητας του ανθρώπου που έχει και Ελβετική υπηκοότητα. 

FIFA: Η Ελβετία απέσυρε τη στήριξη στον Ινφαντίνο
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Η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (SFV) ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Τζάνι Ινφαντίνο για μία ακόμη θητεία στην προεδρία της FIFA.

Η εκτελεστική επιτροπή της SFV έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση στη συνεδρίασή της στις 25 Σεπτεμβρίου, ανατρέποντας την προηγούμενη θέση της, καθώς τον Ιούνιο είχε εκφράσει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα του Ιταλο-Ελβετού παράγοντα.

«Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μια συνολική επανεκτίμηση των εξελίξεων των τελευταίων μηνών», ανέφερε η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η SFV σημείωσε ότι «από την πλευρά της, διάφορα περιστατικά εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την ηγεσία, τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της FIFA».

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