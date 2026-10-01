Βαλένθια: Κράτησε τον Χασίελ Ριβέρο μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Χασίελ Ριβέρο είχε μείνει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα και πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού χωρίς ομάδα. Η Βαλένθια του έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην προετοιμασία της, με τον 31χρονο σέντερ να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να πείθει με την παρουσία του.

Σε τρεις συμμετοχές με τη φανέλα των «νυχτερίδων», ο ύψους 2,06μ. Ριβέρο έχει καταγράψει κατά μέσο όρο 8,6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Με την παραμονή του, ο Ριβέρο ενισχύει τη γραμμή των ψηλών της Βαλένθια, όπου βρίσκονται επίσης οι Νιλ Σακό και Γιανκούμπα Σίμα.