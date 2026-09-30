Βαθμολογία EuroLeague: Κορυφή με 2/2 για τον Παναθηναϊκό - Άνετη νίκη η Μπεσίκτας στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του απέναντι στη Βιλερμπάν και έφτασε με εμφατικό τρόπο στη δεύτερη νίκη του στη EuroLeague. Κορυφαίοι για τους «πράσινους» ήταν οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Λευτέρης Μαντζούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Στην άλλη αναμέτρηση της ημέρας, η Μπεσίκτας πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας εμφατικά με 109-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Μπράουν και Ουίλμπεκιν έκαναν τη διαφορά για την τουρκική ομάδα, που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87

Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 94-84

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 100-76

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81

Αρμάνι Μιλάνο - Μπολόνια 87-85

Βαλένθια - Μπασκόνια 111-88

Παρί - Παρτίζαν 79-92

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας 93-109

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 102-79

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (3η)

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

19:00 Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός

21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

20:00 Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι

21:00 Μπάγερν - Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο