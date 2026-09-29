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Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81: Πήρε το «θρίλερ» και έκανε «σεφτέ» η ομάδα του Ιτούδη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ... επιβίωσε στο Βελιγράδι, επικρατώντας σε παιχνίδι-θρίλερ με 80-81 του Ερυθρού Αστέρα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague.

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81: Πήρε το «θρίλερ» και έκανε «σεφτέ» η ομάδα του Ιτούδη
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Σε ένα «χιτσκοκικό» παιχνίδι με δραματικό φινάλε, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 81-80 στο Βελιγράδι, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague χάρη σε καθοριστικά τρίποντα του Βασίλιε Μίσιτς στα τελευταία λεπτά.

Η ισραηλινή ομάδα μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της στο πρώτο μέρος (18-28 στο 10'), φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και το +10 στην ανάπαυλα (35-45) χάρη στους Ελάιζα Μπράιαντ, Οντιάσε και ΛεΝτέι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την πίεση των Σέρβων που με μπροστάρηδες τους Νουόρα, Μπάτλερ και Οτζελέγιε προσπαθούσαν διαρκώς να πλησιάσουν, η Χάποελ διατηρούσε σταθερά τα ηνία του αγώνα.

Όταν ο Αστέρας μείωσε σε 69-74 στο 38', ο Μίσιτς «μίλησε» την κατάλληλη στιγμή: σημείωσε δύο συνεχόμενα «μαχαιριές» από την περιφέρεια, διαμορφώνοντας το 70-80 στα 75'' πριν τη λήξη. Ο

ι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της Χάποελ στο φινάλε και μείωσαν μέχρι και τον πόντο, όμως ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος τους.

Κορυφαίος ο Μπράιαντ για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με double double 18 πόντων και 10 ριμπάουντ. Θετικότατος ο Μίσιτς με 11 πόντους, ενώ ο ΛεΝτέι συνέβαλε με 12 και 4 ριμπάουντ.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 19 πόντους και 4 τρίποντα. Άξιος συμπαραστάτης του ο Νουόρα με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 34-45, 59-67, 80-81.

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