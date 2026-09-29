Μακάμπι: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Σόρκιν

Ο Ρόμαν Σόρκιν βρίσκεται ήδη στην πέμπτη σεζόν του με τη Μακάμπι και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της για ακόμη τέσσερα χρόνια. Με την ισραηλινή ομάδα έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε 12 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ στα playoffs μέτρησε 13,4 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε εννέα αναμετρήσεις.

Στη EuroLeague, σε 38 παιχνίδια, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 13,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα.