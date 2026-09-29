Βαθμολογία EuroLeague: Συνεχίζει στην κορυφή ο Ολυμπιακός μαζί με Ντουμπάι, Βαλένθια και Φενέρ

Σε ένα θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός λύγισε τη Ζαλγκίρις με 93-91, με τον Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα στο φινάλε και να χαρίζει στους «ερυθρόλευκους» ένα μεγάλο διπλό στη Λιθουανία.

Η Ντουμπάι επικράτησε 94-87 της Μπαρτσελόνα στην «Coca Cola Arena» και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη φετινή EuroLeague, με τέσσερις παίκτες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Αναντολού Εφές πανηγύρισε τη νίκη με 94-84 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνοντας τη «Βασίλισσα» χωρίς νίκη μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, ενώ η Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και έκανε το 2/2 στη φετινή EuroLeague.

Η Βαλένθια επικράτησε με 111-88 της Μπασκόνια και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague σε ισάριθμες αγωνιστικές. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πορτοκαλί» ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος σημείωσε double-double με 12 πόντους και 10 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87

Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 94-84

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 100-76

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81

Αρμάνι Μιλάνο - Μπολόνια 87-85

Βαλένθια - Μπασκόνια 111-88

Παρί - Παρτίζαν 79-92

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

Η βαθμολογία: