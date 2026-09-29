Βαθμολογία EuroLeague: Συνεχίζει στην κορυφή ο Ολυμπιακός μαζί με Ντουμπάι, Βαλένθια και Φενέρ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζαλγκίρις και έκανε το 2Χ2 στη φετινή EuroLeague. Στην κορυφή βρίσκονται επίσης οι Ντουμπάι, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν, μετά τις νίκες απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Μπάγερν και Παρτίζαν αντίστοιχα.
Σε ένα θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός λύγισε τη Ζαλγκίρις με 93-91, με τον Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα στο φινάλε και να χαρίζει στους «ερυθρόλευκους» ένα μεγάλο διπλό στη Λιθουανία.
Η Ντουμπάι επικράτησε 94-87 της Μπαρτσελόνα στην «Coca Cola Arena» και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη φετινή EuroLeague, με τέσσερις παίκτες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων.
Η Αναντολού Εφές πανηγύρισε τη νίκη με 94-84 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνοντας τη «Βασίλισσα» χωρίς νίκη μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, ενώ η Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και έκανε το 2/2 στη φετινή EuroLeague.
Η Βαλένθια επικράτησε με 111-88 της Μπασκόνια και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague σε ισάριθμες αγωνιστικές. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πορτοκαλί» ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος σημείωσε double-double με 12 πόντους και 10 ασίστ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague:
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 94-84
Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81
Αρμάνι Μιλάνο - Μπολόνια 87-85
Παρί - Παρτίζαν 79-92
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν