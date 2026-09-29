Σπανούλης: «Μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα δικά μας στάνταρ»

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη του Άρη επί της Λε Μαν, στάθηκε στο άγχος και το ατομικό παιχνίδι που παρουσίασε η ομάδα του στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αλλά και στην αντίδρασή της στη συνέχεια, όταν επέστρεψε στις αρχές της. Παράλληλα, τόνισε πως πλέον η προσοχή στρέφεται στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όσα είπε ο Σπανούλης:

Για το κλειδί της νίκης:

«Το σημαντικό είναι ότι μετά το πρώτο δεκάλεπτο δεχθήκαμε 48 πόντους και κερδίσαμε με 24 πόντους διαφορά στο υπόλοιπο παιχνίδι. Η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου δεν αντιπροσωπεύει τη νοοτροπία με την οποία θέλουμε να μπαίνουμε στα παιχνίδια.Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και, όπως είπα και στο ημίχρονο, είχαμε πολύ άγχος. Δεν κυκλοφορούσαμε την μπάλα και παίζαμε ατομικό μπάσκετ, κάτι που δεν μας αρέσει.Στη συνέχεια παίξαμε στα δικά μας στάνταρ, όπως έχουμε συνηθίσει να παίζουμε και όπως προπονούμαστε, και τότε είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στη Λε Μαν. Της εύχομαι να έχει μια εξαιρετική σεζόν».

Για τη σημασία της νίκης πριν από την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος:

«Κάθε νίκη είναι σημαντική. Στόχος μας είναι να κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα πρέπει να επιστρέψουμε, να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το πρώτο μας παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προχωράμε έτσι, βήμα-βήμα».