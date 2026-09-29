Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 100-74: Σαρωτικοί οι Τούρκοι έριξαν «100αρα» και έκαναν το 2/2

Με μια επιβλητική εμφάνιση στην Πόλη, η Φενέρμπαχτσε διέλυσε την Μπάγερν Μονάχου με 100-74 για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Εκμεταλλευόμενη την απελπιστική αστοχία των Βαυαρών από την περιφέρεια, η Φενέρ εκτοξεύτηκε στο +16 από το πρώτο δεκάλεπτο (31-15) και διεύρυνε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους στο ημίχρονο (50-29).

Το δεύτερο μέρος μετατράπηκε σε τυπική διαδικασία, με τους γηπεδούχους να φτάνουν άνετα στην εκατοστάρα και τους Γερμανούς να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Μπόλντουιν με 13.

Από πλευράς Μπάγερν, ο Ουάσινγκτον ξεχώρισε με 20 πόντους, με τον Γιοκουμπάιτις να συμβάλλει με 12.

Τα δεκάλεπτα: 31-15, 50-29, 75-49, 100-74