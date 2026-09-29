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Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 100-74: Σαρωτικοί οι Τούρκοι έριξαν «100αρα» και έκαναν το 2/2

Η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μπάγερν Μονάχου και με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με των Βαυαρών στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας το 2/2 στην φετινή EuroLeague.

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 100-74: Σαρωτικοί οι Τούρκοι έριξαν «100αρα» και έκαναν το 2/2
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Με μια επιβλητική εμφάνιση στην Πόλη, η Φενέρμπαχτσε διέλυσε την Μπάγερν Μονάχου με 100-74 για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Εκμεταλλευόμενη την απελπιστική αστοχία των Βαυαρών από την περιφέρεια, η Φενέρ εκτοξεύτηκε στο +16 από το πρώτο δεκάλεπτο (31-15) και διεύρυνε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους στο ημίχρονο (50-29).

Το δεύτερο μέρος μετατράπηκε σε τυπική διαδικασία, με τους γηπεδούχους να φτάνουν άνετα στην εκατοστάρα και τους Γερμανούς να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Μπόλντουιν με 13.

Από πλευράς Μπάγερν, ο Ουάσινγκτον ξεχώρισε με 20 πόντους, με τον Γιοκουμπάιτις να συμβάλλει με 12.

Τα δεκάλεπτα: 31-15, 50-29, 75-49, 100-74

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