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Εφές - Ρεάλ 94-84: Η Αναντολού «υπερασπίστηκε» το σπίτι της - Δεύτερη ήττα για τους Μαδριλένους

Η Αναντολού Εφές επικράτησε 94-84 της Ρεάλ, υποχρεώνοντας τους Μαδριλένους στη δεύτερη ήττα τους στη διοργάνωση σε ισάριθμους αγώνες.

Εφές - Ρεάλ 94-84: Η Αναντολού «υπερασπίστηκε» το σπίτι της - Δεύτερη ήττα για τους Μαδριλένους
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Η Αναντολού Εφές πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 94-84 στο «Sinan Erdem» για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, περιόρισε τα επιθετικά ατού της Ρεάλ και άντεξε στην αντεπίθεση των Ισπανών στο δεύτερο ημίχρονο.

Πρώτος σκόρερ για την Εφές ήταν ο Πι Τζέι Ντοζίερ με 18 πόντους και 2 ασίστ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς πρόσθεσε 12 πόντους και ο Τζόρνταν Λόιντ 10. Για τη Ρεάλ, ο Φακούντο Καμπάτσο ξεχώρισε με 16 πόντους, ενώ ο Οκέκε σημείωσε 11.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εφές μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με τον Ντοζίερ να σημειώνει έξι γρήγορους πόντους προηγήθηκε 12-5. Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Μαλεντόν ανέτρεψε την κατάσταση, παίρνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα με 19-17. Με δύο μεγάλα τρίποντα από Οκέκε και Γιάντουνεν, οι Μαδριλένοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +2 (27-29).

Η Εφές ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στη δεύτερη περίοδο και με δύο επιμέρους σερί 7-0 και 11-0 μέσα σε επτά λεπτά πήρε σημαντικό προβάδισμα. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 13 πόντους (50-37), με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 53-41.

Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τους Καμπάτσο και Γιάντουνεν να μειώνουν τη διαφορά στους επτά (58-51). Ο Ντοζίερ, όμως, συνέχισε να δίνει λύσεις στην Εφές, η οποία διατήρησε το προβάδισμά της και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο 72-65.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η «Βασίλισσα» πλησίασε ακόμη περισσότερο. Ένα 6-0 με πρωταγωνιστές τους Καμπάτσο και Μαλεντόν έφερε το σκορ στο 82-78, όμως η Εφές είχε τις απαντήσεις. Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε σημαντικές λύσεις στα κρίσιμα σημεία, ενώ ο Στραζέλ με εύστοχες βολές στο φινάλε «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο με 94-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84.

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