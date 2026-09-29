Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ υπέγραψε την «ερυθρόλευκη» απόδραση από το Κάουνας
Σε ένα «ψυχοβγαλτικό» παιχνίδι στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 91-93 της Ζαλγκίρις, με τον Εβάν Φουρνιέ με δύο δικά του τρίποντα στο τέλος να υπογράφει το «ερυθρόλευκο» διπλό στη Λιθουανία.
Σπουδαίο «διπλό» του Ολυμπιακού στο Κάουνας!
Οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς στη Λιθουανία, επικράτησαν με 91-93 της Ζαλγκίρις στο φινάλε, έχοντας όπλο την άμυνά τους, αλλά και τον Εβάν Φουρνιέ, που με δύο δικά του τρίποντα στα τελευταία λεπτά «οδήγησε» τους Πειραιώτες στη νίκη για το 2/2 στην φετινή EuroLeague.
Ο Γάλλος ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πρωταθλητών Ευρώπης με 19 πόντους, ο Σάσα Βεζένκοβ άγγιξε το double-double με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ζαν-Μοντέρο πρόσφερε πολύτιμες λύσεις (15 πόντοι, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ). Πολύτιμος και ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος συνέβαλε με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Για την Ζάλγκιρις ξεχώρισαν οι Στέρλινγκ Μπράουν με 20 πόντους, ο Τουμπέλις με 19 και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς πρόσθεσε άλλους 16, μοιράζοντας παράλληλα 4 ασίστ.
Για την 3η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μπολόνια για την αναμέτρηση με την Βίρτους, ενώ η Ζαλγκίρις ετοιμάζει βαλίτσες για Γαλλία, αντιμετωπίζοντας την Παρί.
H εξέλιξη του αγώνα
Η Ζάλγκιρις μπήκε με περίσσιο ενθουσιασμό και «καυτό» τον Έντουαρντς, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα με 9-2. Ο Ολυμπιακός ισορρόπησε σταδιακά τον ρυθμό με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ για το 15-12, κλείνοντας την περίοδο στο -3 (24-21) χάρη σε τζαμπ σουτ του Ντόρσεϊ.
Με όπλο την άμυνα και τους Φουρνιέ, Εντιάι και Παπανικολάου να δίνουν ενέργεια, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν επιμέρους 2-9 και προσπέρασαν για πρώτη φορά για το 26-27. Παρά το απελπιστικό 0/11 τρίποντα στο πρώτο μέρος, οι Πειραιώτες σούταραν 15 βόλες έναντι 0 του αντιπάλου και πήγαν στο +5 (30-35 στο 15'). Ωστόσο, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις απάντησε με δικό της σερί 9-2, οδηγώντας το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία (44-44) κατά την ανάπαυλα.
Οι Λιθουανοί μπήκαν πιο δυνατά στην επανάληψη και ο Τουμπέλις έκανε το 52-46, φτάνοντας τους 15 πόντους. Με ένα 11-0 και συνεχόμενα τρίποντα του Γουόρντ ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά, όμως η Ζαλγκίρις βρήκε απάντηση και μείωσε άμεσα, ενώ ο Βαλαντσιούνας έδωσε προβάδισμα με ζευγάρι βολών στους Λιθουανούς για το 58-57. Η Ζάλγκιρις εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και τα άστοχα σουτ των Πειραιωτών στο φινάλε, μειώνοντας στον πόντο για το 63-64 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε εύστοχη από τα 6,75 την τελευταία περίοδο, όμως το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε λύσεις από Μοντέρο και Φουρνιέ για το 71-72 6:32' πριν το φινάλε. Οι Πειραιώτες έβγαζαν πολύτιμες άμυνες και ο Φουρνιέ με ζευγάρι βολών έδωσε άερα πέντε πόντων στην ομάδα του.
Ο Μπράουν ισοφάρισε αρχικά το ματς στους 76 πόντους με τρίποντο, ενώ ξανά ο Αμερικανός από τα 6,75 έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στη Ζαλγκίρις. Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν 4-0 σερί, όμως και πάλι με τρίποντο ο Έντουαρντς απάντησε για το 82-82.
Ο Φουρνιέ με μεγάλο τρίποντο έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό για το 84-85, ενώ το ίδιο έκανε και 40'' πριν το τέλος για το 88-90.
Η Ζαλγκίρις αστόχησε στην επίθεση και ο Μοντέρο με εύστοχο ζευγάρι βολών διαμόρφωσε το 88-92, ενώ ο Φουρνίε αστόχησε επίτηδες στην τελευταίο βολή, υπογράφοντας το τελικό 91-93 και την «ερυθρόλευκη» απόδραση στο Κάουνας.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93
Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Μπράουν 20 (4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα), Έντουαρντς 16 (4/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 19 (9/13 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λο, Σλίβα, Βαλαντσιούνας 11 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπλάζεβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Γκριγκόνις 9 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπουτκέβιτσους 7 (1), Σιρβίντις 5 (1), Ουλάνοβας
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 4 (2/2 δίποντα, 6 ασίστ), Γουορντ 10 (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 15 (5/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Βεζένκοβ 18 (8/10 δίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 10 (3/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Εντιάι 9 (3/3 δίποντα, 3/4 βολές, 2 κλεψίματα), Χολ 1 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόουνς 5 (1/3 δίποντα, 3/4 βολές), Φουρνιέ 19 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές)