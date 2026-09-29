Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ υπέγραψε την «ερυθρόλευκη» απόδραση από το Κάουνας

Σπουδαίο «διπλό» του Ολυμπιακού στο Κάουνας!

Οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς στη Λιθουανία, επικράτησαν με 91-93 της Ζαλγκίρις στο φινάλε, έχοντας όπλο την άμυνά τους, αλλά και τον Εβάν Φουρνιέ, που με δύο δικά του τρίποντα στα τελευταία λεπτά «οδήγησε» τους Πειραιώτες στη νίκη για το 2/2 στην φετινή EuroLeague.

Ο Γάλλος ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πρωταθλητών Ευρώπης με 19 πόντους, ο Σάσα Βεζένκοβ άγγιξε το double-double με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ζαν-Μοντέρο πρόσφερε πολύτιμες λύσεις (15 πόντοι, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ). Πολύτιμος και ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος συνέβαλε με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για την Ζάλγκιρις ξεχώρισαν οι Στέρλινγκ Μπράουν με 20 πόντους, ο Τουμπέλις με 19 και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς πρόσθεσε άλλους 16, μοιράζοντας παράλληλα 4 ασίστ.

Για την 3η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μπολόνια για την αναμέτρηση με την Βίρτους, ενώ η Ζαλγκίρις ετοιμάζει βαλίτσες για Γαλλία, αντιμετωπίζοντας την Παρί.

H εξέλιξη του αγώνα

Η Ζάλγκιρις μπήκε με περίσσιο ενθουσιασμό και «καυτό» τον Έντουαρντς, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα με 9-2. Ο Ολυμπιακός ισορρόπησε σταδιακά τον ρυθμό με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ για το 15-12, κλείνοντας την περίοδο στο -3 (24-21) χάρη σε τζαμπ σουτ του Ντόρσεϊ.

Με όπλο την άμυνα και τους Φουρνιέ, Εντιάι και Παπανικολάου να δίνουν ενέργεια, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν επιμέρους 2-9 και προσπέρασαν για πρώτη φορά για το 26-27. Παρά το απελπιστικό 0/11 τρίποντα στο πρώτο μέρος, οι Πειραιώτες σούταραν 15 βόλες έναντι 0 του αντιπάλου και πήγαν στο +5 (30-35 στο 15'). Ωστόσο, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις απάντησε με δικό της σερί 9-2, οδηγώντας το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία (44-44) κατά την ανάπαυλα.

Οι Λιθουανοί μπήκαν πιο δυνατά στην επανάληψη και ο Τουμπέλις έκανε το 52-46, φτάνοντας τους 15 πόντους. Με ένα 11-0 και συνεχόμενα τρίποντα του Γουόρντ ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά, όμως η Ζαλγκίρις βρήκε απάντηση και μείωσε άμεσα, ενώ ο Βαλαντσιούνας έδωσε προβάδισμα με ζευγάρι βολών στους Λιθουανούς για το 58-57. Η Ζάλγκιρις εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και τα άστοχα σουτ των Πειραιωτών στο φινάλε, μειώνοντας στον πόντο για το 63-64 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε εύστοχη από τα 6,75 την τελευταία περίοδο, όμως το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε λύσεις από Μοντέρο και Φουρνιέ για το 71-72 6:32' πριν το φινάλε. Οι Πειραιώτες έβγαζαν πολύτιμες άμυνες και ο Φουρνιέ με ζευγάρι βολών έδωσε άερα πέντε πόντων στην ομάδα του.

Ο Μπράουν ισοφάρισε αρχικά το ματς στους 76 πόντους με τρίποντο, ενώ ξανά ο Αμερικανός από τα 6,75 έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στη Ζαλγκίρις. Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν 4-0 σερί, όμως και πάλι με τρίποντο ο Έντουαρντς απάντησε για το 82-82.

Ο Φουρνιέ με μεγάλο τρίποντο έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό για το 84-85, ενώ το ίδιο έκανε και 40'' πριν το τέλος για το 88-90.

Η Ζαλγκίρις αστόχησε στην επίθεση και ο Μοντέρο με εύστοχο ζευγάρι βολών διαμόρφωσε το 88-92, ενώ ο Φουρνίε αστόχησε επίτηδες στην τελευταίο βολή, υπογράφοντας το τελικό 91-93 και την «ερυθρόλευκη» απόδραση στο Κάουνας.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Μπράουν 20 (4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα), Έντουαρντς 16 (4/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 19 (9/13 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λο, Σλίβα, Βαλαντσιούνας 11 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπλάζεβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Γκριγκόνις 9 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπουτκέβιτσους 7 (1), Σιρβίντις 5 (1), Ουλάνοβας

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 4 (2/2 δίποντα, 6 ασίστ), Γουορντ 10 (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 15 (5/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Βεζένκοβ 18 (8/10 δίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 10 (3/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Εντιάι 9 (3/3 δίποντα, 3/4 βολές, 2 κλεψίματα), Χολ 1 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόουνς 5 (1/3 δίποντα, 3/4 βολές), Φουρνιέ 19 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές)