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Μπάντιο: «Να αναγκάσουμε τη Βιλερμπάν να πάρει δύσκολα σουτ, πλησιάζουμε σταδιακά στον στόχο μας»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο T-Center (30/9, 21:15) για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague και ο Μπράνκου Μπάντιο αναφέρθηκε στην αγωνιστική βελτίωση των «πράσινων».

Μπάντιο: «Να αναγκάσουμε τη Βιλερμπάν να πάρει δύσκολα σουτ, πλησιάζουμε σταδιακά στον στόχο μας»
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Στη media day του «τριφυλλιού», ο Μπράνκου Μπάντιο μίλησε στο επίσημο app της ομάδας και αναφέρθηκε στην αγωνιστική βελτίωση που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός μέσα από τις προπονήσεις.

Παράλληλα, τόνισε πως οι «πράσινοι» έχουν μελετήσει τον τρόπο παιχνιδιού της Βιλερμπάν μέσω βίντεο, προκειμένου να είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση και να περιορίσουν τα δυνατά σημεία της γαλλικής ομάδας.

Οι δηλώσεις του Μπάντιο:

«Κάναμε βίντεο σήμερα, δουλέψαμε πάνω στις προσαρμογές που πρέπει να κάνουμε και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.

Νομίζω ότι ως ομάδα γινόμαστε όλο και καλύτεροι και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέσα από τις προπονήσεις μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και πιστεύω ότι πλησιάζουμε σταδιακά στον στόχο μας.

Σουτάρουν πολύ από το τρίποντο, παίζουν πολλά ένας εναντίον ενός και έχουν καλούς σουτέρ, όπως ο Πάτι Μιλς, ο Κράουντερ, ενώ χρησιμοποιούν πολύ και τα pin-downs. Κινούνται αρκετά χωρίς την μπάλα και χρησιμοποιούν πολλά σκριν μακριά από αυτή, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να βάζουμε τα σώματά μας στις φάσεις και να τους αναγκάσουμε να πάρουν δύσκολα σουτ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

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