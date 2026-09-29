Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87: Με πολυφωνία στην επίθεση η ομάδα του Πασκουάλ έκανε το 2/2

Εξαιρετικό ξεκίνημα για την Ντουμπάι στη φετινή EuroLeague, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στην πρεμιέρα, να υποτάσσει και τη Μπαρτσελόνα με 94-87διπλασιάζοντας τις νίκες της στη διοργάνωση.

Παρά το δυνατό ξεκίνημα των Καταλανών στο πρώτο δεκάλεπτο (23-25), η ομάδα από τα Εμιράτα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της στη δεύτερη περίοδο. Με τους Μπέικον, Καμπενγκέλε, Σενγκέλια και Πετρούσεφ να κυριαρχούν, η Ντουμπάι εκτόξευσε τη διαφορά έως και το +15 στο ημίχρονο (52-37), ενώ στην τρίτη περίοδο με μπροστάρη τον Μπλόσομγκεϊμ έφτασε μέχρι και το +20 (76-56).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα έβγαλε αντίδραση και με αντεπίθεση δια χειρός Κέβιν Πάντερ πλησίασε στους 5 πόντους (92-87 στο 39'), όμως ο Μπέικον μαζί με τους Ράιτ και Οκόμπο διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, σφραγίζοντας τη σπουδαία νίκη.

Κορυφαίος από πλευράς Ντουμπάι ήταν ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν Μπέικον και Ράιτ με 14.

Από την πλευρά των ηττημένων, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Κέβιν Πάντερ με 25 πόντους, ενώ θετικός ήταν όσο αγωνίστηκε και ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87.