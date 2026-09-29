Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87: Με πολυφωνία στην επίθεση η ομάδα του Πασκουάλ έκανε το 2/2
Με τέσσερις παίκτες της να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων, η Ντουμπάι επικράτησε με 94-87 της Μπαρτσελόνα στην «Coca Cola Arena» και έκανε το 2/2 στην φετινή EuroLeague.
Εξαιρετικό ξεκίνημα για την Ντουμπάι στη φετινή EuroLeague, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στην πρεμιέρα, να υποτάσσει και τη Μπαρτσελόνα με 94-87διπλασιάζοντας τις νίκες της στη διοργάνωση.
Παρά το δυνατό ξεκίνημα των Καταλανών στο πρώτο δεκάλεπτο (23-25), η ομάδα από τα Εμιράτα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της στη δεύτερη περίοδο. Με τους Μπέικον, Καμπενγκέλε, Σενγκέλια και Πετρούσεφ να κυριαρχούν, η Ντουμπάι εκτόξευσε τη διαφορά έως και το +15 στο ημίχρονο (52-37), ενώ στην τρίτη περίοδο με μπροστάρη τον Μπλόσομγκεϊμ έφτασε μέχρι και το +20 (76-56).
Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα έβγαλε αντίδραση και με αντεπίθεση δια χειρός Κέβιν Πάντερ πλησίασε στους 5 πόντους (92-87 στο 39'), όμως ο Μπέικον μαζί με τους Ράιτ και Οκόμπο διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, σφραγίζοντας τη σπουδαία νίκη.
Κορυφαίος από πλευράς Ντουμπάι ήταν ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν Μπέικον και Ράιτ με 14.
Από την πλευρά των ηττημένων, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Κέβιν Πάντερ με 25 πόντους, ενώ θετικός ήταν όσο αγωνίστηκε και ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87.