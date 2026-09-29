Ο Σακίλ Ο' Νιλ τραγούδησε συνθήματα με τους φίλους της Ζαλγκίρις κόντρα στον Ολυμπιακό (video)

Μία ξεχωριστή παρουσία βρέθηκε στις εξέδρες της Zalgirio Arena για την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Σακίλ Ο' Νιλ, ο οποίος ταξίδεψε στο Κάουνας στο πλαίσιο χορηγικής συνεργασίας της λιθουανικής ομάδας με τη NordVPN.

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του NBA αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο γήπεδο από τους περισσότερους από 15.000 φίλους της Ζαλγκίρις, ενώ πριν από το τζάμπολ τιμήθηκε από τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ο «Σακ» δεν άργησε, μάλιστα, να μπει στο κλίμα της αναμέτρησης. Ο φακός της EuroLeague τον κατέγραψε να τραγουδά συνθήματα μαζί με τους φίλους της Ζαλγκίρις, δείχνοντας να απολαμβάνει ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Λιθουανοί στις εξέδρες.