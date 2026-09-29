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Παρακολουθεί το Εφές - Ρεάλ ο Αταμάν (video)

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague.

Παρακολουθεί το Εφές - Ρεάλ ο Αταμάν (video)
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Παρουσία του Εργκίν Αταμάν διεξάγεται η αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αταμάν έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της προπονητικής του καριέρας με την Εφές, ενώ μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μετά την αποχώρησή του από το «τριφύλλι», ο Τούρκος προπονητής παραμένει χωρίς ομάδα.

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