Παρακολουθεί το Εφές - Ρεάλ ο Αταμάν (video)

Παρουσία του Εργκίν Αταμάν διεξάγεται η αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αταμάν έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της προπονητικής του καριέρας με την Εφές, ενώ μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μετά την αποχώρησή του από το «τριφύλλι», ο Τούρκος προπονητής παραμένει χωρίς ομάδα.