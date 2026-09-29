Η πρώτη αντίδραση της Σίτι μετά την απόφαση της Premier League: «Ο σύλλογος είναι αθώος»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι στην απόφαση «βόμβα» της ανεξάρτητης Επιτροπής της Premier League, με τους «Πολίτες» να δηλώνουν απογοητευμένοι και να προαναγγέλλουν τις επόμενες νομικές τους κινήσεις.

Στην τοποθέτησή της, η ομάδα του Μάντσεστερ εξέφρασε την έκπληξη και την έντονη απογοήτευσή της για το πόρισμα της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο πως ο σύλλογος παραμένει αθώος.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο με την προθεσμία για την άσκηση έφεσης να εκπνέει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σημειώνοντας πως το κλαμπ θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα με νεότερες ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τόσο απογοητευμένη όσο και έκπληκτη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που του απηύθυνε η Premier League και διαθέτει ένα πλήρες σύνολο αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση. Ως εκ τούτου, η Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει αμείλικτα και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με ενεργό τρόπο, να υπερασπίζεται τη θέση της σε κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό και νομικό όργανο.

Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, καθώς σημαντικά σκέλη της υπόθεσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο σύλλογος θα προχωρήσει πλέον στις διαδικασίες έφεσης που έχει στη διάθεσή του, καθώς θεωρεί ότι η απόφαση περιέχει ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει τηρήσει με συνέπεια τη διαδικασία επί οκτώ χρόνια, έχοντας ως δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητοι, αμερόληπτοι και δίκαιοι ρυθμιστικοί φορείς, απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε μεροληπτική επιρροή.

Ο σύλλογος, προφανώς, περιορίζεται ως προς όσα μπορεί να δηλώσει περαιτέρω έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι επόμενες διαδικασίες».