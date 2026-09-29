Η πρώτη αντίδραση της Σίτι μετά την απόφαση της Premier League: «Ο σύλλογος είναι αθώος»
Ανακοίνωση εξέδωσε η Μάντσεστερ Σίτι, λίγο μετά την επίσημη απόφαση της Premier League να κρίνει ένοχους του «Πολίτες» για όλες τις οικονομικές παραβάσεις, με τον σύλλογο να υποστηρίζει πως είναι αθώος, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του.
Άμεση ήταν η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι στην απόφαση «βόμβα» της ανεξάρτητης Επιτροπής της Premier League, με τους «Πολίτες» να δηλώνουν απογοητευμένοι και να προαναγγέλλουν τις επόμενες νομικές τους κινήσεις.
Στην τοποθέτησή της, η ομάδα του Μάντσεστερ εξέφρασε την έκπληξη και την έντονη απογοήτευσή της για το πόρισμα της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο πως ο σύλλογος παραμένει αθώος.
Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο με την προθεσμία για την άσκηση έφεσης να εκπνέει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σημειώνοντας πως το κλαμπ θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα με νεότερες ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τόσο απογοητευμένη όσο και έκπληκτη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.
Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που του απηύθυνε η Premier League και διαθέτει ένα πλήρες σύνολο αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση. Ως εκ τούτου, η Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει αμείλικτα και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με ενεργό τρόπο, να υπερασπίζεται τη θέση της σε κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό και νομικό όργανο.
Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, καθώς σημαντικά σκέλη της υπόθεσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο σύλλογος θα προχωρήσει πλέον στις διαδικασίες έφεσης που έχει στη διάθεσή του, καθώς θεωρεί ότι η απόφαση περιέχει ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.
Η Μάντσεστερ Σίτι έχει τηρήσει με συνέπεια τη διαδικασία επί οκτώ χρόνια, έχοντας ως δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητοι, αμερόληπτοι και δίκαιοι ρυθμιστικοί φορείς, απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε μεροληπτική επιρροή.
Ο σύλλογος, προφανώς, περιορίζεται ως προς όσα μπορεί να δηλώσει περαιτέρω έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι επόμενες διαδικασίες».