Ολυμπιακός: Χάνει το ματς με τη Ζαλγκίρις λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Τζόσεφ - Αμφίβολος για Μπολόνια
Ο Κόρι Τζόσεφ έμεινε εκτός δωδεκάδας από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ενώ αμφίβολη θεωρείται η παρουσία του και για το δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» με την Βίρτους στη Μπολόνια.
Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις (29/09, 20:00), καθώς εκτός μάχης για τους Πειραιώτες τέθηκε και ο Κόρι Τζόζεφ.
Ο Καναδός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για το αποψινό παιχνίδι στην κατάμεστη «Zalgirio Arena».
Μάλιστα, η κατάστασή του τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο και για τη δεύτερη αναμέτρηση της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη Βίρτους στη Μπολόνια (Πέμπτη 01/10, 21:30).
Θυμίζουμε πως εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τενοντίτιδας.