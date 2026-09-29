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Ολυμπιακός: Χάνει το ματς με τη Ζαλγκίρις λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Τζόσεφ - Αμφίβολος για Μπολόνια

Ο Κόρι Τζόσεφ έμεινε εκτός δωδεκάδας από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ενώ αμφίβολη θεωρείται η παρουσία του και για το δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» με την Βίρτους στη Μπολόνια.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Χάνει το ματς με τη Ζαλγκίρις λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Τζόσεφ - Αμφίβολος για Μπολόνια
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Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις (29/09, 20:00), καθώς εκτός μάχης για τους Πειραιώτες τέθηκε και ο Κόρι Τζόζεφ.

Ο Καναδός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για το αποψινό παιχνίδι στην κατάμεστη «Zalgirio Arena».

Μάλιστα, η κατάστασή του τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο και για τη δεύτερη αναμέτρηση της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη Βίρτους στη Μπολόνια (Πέμπτη 01/10, 21:30).

Θυμίζουμε πως εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τενοντίτιδας.

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