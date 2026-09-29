· Ζαλγκίρις · Ολυμπιακός

Με Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις - Εκτός ο Τζόσεφ

Δείτε τη δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Με Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις - Εκτός ο Τζόσεφ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση, μετά το θετικό αποτέλεσμα επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην κατάμεστη «Zalgirio Arena», έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Μπράιαντ Ντάνστον να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού, ενώ στον αντίποδα εκτός λόγω ενοχλήσεων στη μέση έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ.

Θυμίζουμε πως για την «διαβολοβδομάδα» έχει τεθεί νοκ-άουτ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Γιάν Μοντέρο, Νίκος Πλώτας, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εμπάι Εντζάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ, Μπράιαντ Ντάνστον.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:39 EUROLEAGUE

Με Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις - Εκτός ο Τζόσεφ

18:34 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Μπρουνό η Μπέτις»

18:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το μαγικό άγγιγμα του Ουναΐ - Σκόραρε ξανά με το Μαρόκο ο σταρ του Παναθηναϊκού (video)

18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόβλημα στη Μανρέσα ενόψει ΠΑΟΚ: Έχασε την πτήση για Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας

18:05 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια για τη Μάντσεστερ Σίτι

17:58 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη στον Λεσόρ, η αγκαλιά του Ομπράντοβιτς και ο χορός του Γάλλου (video)

17:52 SUPER LEAGUE

Επενδύει στο μέλλον ο Ολυμπιακός: Κλείνει τον 18χρονο Χριστόπουλο από τη Λέγκια Βαρσοβίας

17:44 SUPER LEAGUE

Μαυρίας: «Στόχος του Παναιτωλικού η Ευρώπη»

17:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Πεταλούδες στο στομάχι για την πρεμιέρα στην έδρα μας – Εγγυόμαστε σκληρή δουλειά»

17:18 ΣΠΟΡ

Handball Premier: Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στο Κιλκίς

17:16 SUPER LEAGUE

Επίσημο το... μπαμ: Ανακοίνωσε τον Ελνένι ο Λεβαδειακός!

17:10 EUROLEAGUE

Σακίλ για το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός: «Δυνατές οι ελληνικές ομάδες, ανυπομονώ να δω τον Βαλαντσιούνας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας