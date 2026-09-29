Με Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις - Εκτός ο Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση, μετά το θετικό αποτέλεσμα επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην κατάμεστη «Zalgirio Arena», έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Μπράιαντ Ντάνστον να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού, ενώ στον αντίποδα εκτός λόγω ενοχλήσεων στη μέση έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ.

Θυμίζουμε πως για την «διαβολοβδομάδα» έχει τεθεί νοκ-άουτ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Γιάν Μοντέρο, Νίκος Πλώτας, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εμπάι Εντζάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ, Μπράιαντ Ντάνστον.