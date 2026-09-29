Πρόβλημα στη Μανρέσα ενόψει ΠΑΟΚ: Έχασε την πτήση για Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας

Μεγάλη ταλαιπωρία για τη Μανρέσα ενόψει της πρεμιέρας της ισπανικής ομάδας στο EuroCup κόντρα στον ΠΑΟΚ (30/09, 19:30), καθώς η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Βαρκελώνη οδήγησε σε ακύρωση της πτήσης της για την Ελλάδα.

Η αποστολή των Ισπανών είχε προγραμματιστεί να πετάξει στις 16:30 με προορισμό την Αθήνα (20:20) και από εκεί να μεταβεί αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν την αναχώρηση του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να μείνουν καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο.

Με επίσημη τοποθέτησή της, η Μανρέσα επιβεβαίωσε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εύρεση εναλλακτικής λύσης, σημειώνοντας πως «αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορέσει να φτάσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη».

Η άφιξη της ομάδας του Ντιέγκο Οκάμπο εντός της ημέρας θεωρείται πλέον εξαιρετικά απίθανη, με το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή να έχει τη Μανρέσα να καταφθάνει την ημέρα του τζάμπολ στη συμπρωτεύουσα.