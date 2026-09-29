· Μανρέσα · ΠΑΟΚ

Πρόβλημα στη Μανρέσα ενόψει ΠΑΟΚ: Έχασε την πτήση για Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας

Πρόβλημα στο στρατόπεδο της Μανρέσα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα του EuroCup (30/09, 19:30), καθώς η ισπανική ομάδα έχασε την προγραμματισμένη πτήση της για Ελλάδα και θα καταφθάσει στη Θεσσαλονική την ημέρα του τζάμπολ.

Πρόβλημα στη Μανρέσα ενόψει ΠΑΟΚ: Έχασε την πτήση για Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη ταλαιπωρία για τη Μανρέσα ενόψει της πρεμιέρας της ισπανικής ομάδας στο EuroCup κόντρα στον ΠΑΟΚ (30/09, 19:30), καθώς η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Βαρκελώνη οδήγησε σε ακύρωση της πτήσης της για την Ελλάδα.

Η αποστολή των Ισπανών είχε προγραμματιστεί να πετάξει στις 16:30 με προορισμό την Αθήνα (20:20) και από εκεί να μεταβεί αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν την αναχώρηση του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να μείνουν καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο.

Με επίσημη τοποθέτησή της, η Μανρέσα επιβεβαίωσε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εύρεση εναλλακτικής λύσης, σημειώνοντας πως «αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορέσει να φτάσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη».

Η άφιξη της ομάδας του Ντιέγκο Οκάμπο εντός της ημέρας θεωρείται πλέον εξαιρετικά απίθανη, με το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή να έχει τη Μανρέσα να καταφθάνει την ημέρα του τζάμπολ στη συμπρωτεύουσα.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:39 EUROLEAGUE

Με Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις - Εκτός ο Τζόσεφ

18:34 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Μπρουνό η Μπέτις»

18:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το μαγικό άγγιγμα του Ουναΐ - Σκόραρε ξανά με το Μαρόκο ο σταρ του Παναθηναϊκού (video)

18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόβλημα στη Μανρέσα ενόψει ΠΑΟΚ: Έχασε την πτήση για Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας

18:05 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια για τη Μάντσεστερ Σίτι

17:58 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη στον Λεσόρ, η αγκαλιά του Ομπράντοβιτς και ο χορός του Γάλλου (video)

17:52 SUPER LEAGUE

Επενδύει στο μέλλον ο Ολυμπιακός: Κλείνει τον 18χρονο Χριστόπουλο από τη Λέγκια Βαρσοβίας

17:44 SUPER LEAGUE

Μαυρίας: «Στόχος του Παναιτωλικού η Ευρώπη»

17:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Πεταλούδες στο στομάχι για την πρεμιέρα στην έδρα μας – Εγγυόμαστε σκληρή δουλειά»

17:18 ΣΠΟΡ

Handball Premier: Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στο Κιλκίς

17:16 SUPER LEAGUE

Επίσημο το... μπαμ: Ανακοίνωσε τον Ελνένι ο Λεβαδειακός!

17:10 EUROLEAGUE

Σακίλ για το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός: «Δυνατές οι ελληνικές ομάδες, ανυπομονώ να δω τον Βαλαντσιούνας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας