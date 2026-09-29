Τρινκιέρι: «Πεταλούδες στο στομάχι για την πρεμιέρα στην έδρα μας – Εγγυόμαστε σκληρή δουλειά»

Στη «μάχη» του EuroCup ρίχνεται την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ (30/09, 19:30), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει τη Μανρέσα, θέλοντας να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση μπροστά στον κόσμο του.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της πρεμιέρας των «ασπρόμαυρων», μιλώντας μεταξύ άλλων για την παρουσία του κόσμου, ο οποίος θα γεμίσει το γήπεδο, ενώ απέφυγε να δώσει απάντηση για την επικείμενη προσθήκη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

«Νιώθω ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το πρώτο μας παιχνίδι. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι στο Eurocup για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Θα μου άρεσε να έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο μας. Δεν τη νιώσαμε ποτέ στην έδρα μας, δεν παίξαμε καθόλου στην έδρα μας φέτος. Το σημαντικότερο πράγμα για εμάς θα είναι να κάνουμε μία μεγάλη επαναφορά, όλα τα τελευταία παιχνίδια μας ήταν εναντίον ομάδων Euroleague και τώρα, θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ έξυπνη, ισπανική ομάδα. Ξέρουν πως να παίξουν, πως να σε ξεγελάσουν, ανοίγουν πολύ καλά τους χώρους, σουτάρουν καλά. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν».

Για το αν το αυριανό παιχνίδι είναι must-win για τον ΠΑΟΚ: «Μπορείς να έχεις τη νοοτροπία του must-win, αλλά σίγουρα, θα έρθουν και ήττες. Σίγουρα θέλουμε να ξεκινήσουμε την πορεία μας στο Eurocup, δίνοντας τον καλύτερο μας εαυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε για must-win, είμαι εντάξει με αυτό, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να εγγυηθούμε τη νίκη; Όχι. Πρέπει να εγγυηθούμε την προσπάθεια για νίκη. Να εγγυηθούμε για τη συγκέντρωση μας, πρέπει να παίξουμε σκληρά. Πρέπει να κάνουμε σωστά όλα τα μικρά πράγματα, για να εξασφαλίσουμε τη νίκη. Αυτή είναι η δουλειά μου με τους παίκτες. Είναι διαφορετικό όταν αντιμετωπίζεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Τώρα πρέπει να έχουμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς».

Για τους τραυματίες Γκρέι και Χουγκάζ: «Είμαστε πιο... κοντοί τώρα γιατί ο Χουγκάζ δε θα παίξει. Αν παίξει ο Γκρέι θα είναι σημαντικό στο παιχνίδι μας. Ελπίζουμε να το έχουμε στη διάθεσή μας».

Για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι: «Θα έχω πεταλούδες στο στομάχι μου! Ζω γι’ αυτό! Είχα την τύχη να κερδίσω κάποιους τίτλους, αλλά πιστεύω ότι τα τρόπαια... σκονίζονται. Οι μνήμες μένουν για πάντα. Είναι καύσιμο για μένα».

Για τις μεταγραφές και την προσθήκη του Μοτιεγιούνας: «Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου αύριο, δίνοντας τον καλύτερο μου εαυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν είναι ο ΠΑΟΚ φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup: «Ο τρόπος που μου το ρωτάτε είναι κάπως... πονηρός. Ξέρετε πόσες ομάδες προσδοκούν να κερδίσουν το Eurocup φέτος; Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Ο Άρης, η Μπαχτσεσεχίρ, η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μοιραστώ αυτήν την ευθύνη, μαζί με άλλες πολύ καλές ομάδες. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό να κάνω την ομάδα μου να μάχεται για κάθε παιχνίδι. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι φημολογίες και αφηγήματα».