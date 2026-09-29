· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Τέρμα τα... γκάζια από τον Νίστρουπ

Ο Δανός προπονητής συνεχίζει να... βγάζει το λάδι των παικτών του στις προπονήσεις.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Τέρμα τα... γκάζια από τον Νίστρουπ
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Σε υψηλές εντάσεις πραγματοποιήθηκε η πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση.

Οι «πράσινοι» μπήκαν από νωρίς σε απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και δουλειά στις μεταβάσεις, τόσο από την άμυνα προς την επίθεση όσο και στην αντίθετη κατεύθυνση. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές του «Τριφυλλιού» συμμετείχαν σε παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο, ενώ σημαντικό κομμάτι της προπόνησης αφορούσε και την ένταση στο επίπεδο της φυσικής κατάστασης.

Ο Δανός τεχνικός συνεχίζει να δουλεύει σε διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού, θέλοντας να αξιοποιήσει το διάστημα της διακοπής για να βελτιώσει συνολικά την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση στο απουσιολόγιο του Νίστρουπ, καθώς παραμένουν εκτός τόσο οι διεθνείς, όσο και οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Μετά το απαιτητικό πρόγραμμα της Τρίτης, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει οριστεί για το πρωί της Πέμπτης.

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