ΑΕΚ: Ξεκίνησε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για το παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι

Η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό της πως ξεκίνησε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League (20/10, 22:00).

Συγκεκριμένα, η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 35 ευρώ, ενώ όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να προβούν σε αγορά, θα λάβουν το «μαγικό χαρτάκι» σε δεύτερο χρόνο, μαζί με οδηγίες για το πως θα εισέλθουν στο «Etihad».

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική), στο Etihad Stadium, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».