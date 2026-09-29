Επίσημο το... μπαμ: Ανακοίνωσε τον Ελνένι ο Λεβαδειακός!

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε κι επίσημα την σπουδαία μεταγραφή του Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί τη μεγαλύτερη κίνηση στην ιστορία των Βοιωτών.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος αμυντικός μέσος διαθέτει παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ και Μπεσίκτας.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Αιγύπτιου αμυντικού μέσου Μοχάμεντ Ελνένι.

Γεννημένος στις 11/7/92 στην πόλη Ελ Μαχάλα της Αιγύπτου, ο πολύπειρος μέσος έρχεται στην ομάδα μας έχοντας να επιδείξει ένα σπουδαίο βιογραφικό, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Ελνένι Μετράει 103 συμμετοχές (8 γκολ) με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου, με την οποία έφτασε δύο φορές στον τελικό του Κόπα Άφρικα, έχοντας συμπεριληφθεί και στην κορυφαία ομάδα του τουρνουά (2021).

Στην πλούσια καριέρα του δεσπόζει η παρουσία του στην Άρσεναλ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για επτάμιση χρόνια και κατέκτησε ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο Community Shield, ενώ ήταν φιναλίστ στο Europa League της σεζόν 2018-19, καταγράφοντας συνολικά 161 συμμετοχές με 6 γκολ και 10 ασίστ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League), έως την αποχώρησή του, το 2024.

Ενδιάμεσα είχε μία γεμάτη σεζόν στην τουρκική Μπεσίκτας, ενώ πριν μεταβεί στην Αγγλία, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα στην Ελβετία με την Βασιλεία, μετρώντας 144 εμφανίσεις (10 γκολ, 8 ασίστ).

Την τελευταία διετία ο Ελνένι αγωνίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Αλ Τζαζίρα, προερχόμενος από μία γεμάτη σεζόν με 28 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ). Την πρώτη του χρονιά εκεί κατέκτησε το Λιγκ Καπ και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού τον καλωσορίζει και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!»