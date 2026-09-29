Ραχίμ Στέρλινγκ: Έφαγε άκυρο από την ουραγό της Ligue 1

Σε τέλμα βρίσκεται η καριέρα του Ραχίμ Στέρλινγκ ο οποίος δεν μπορεί να βρει ομάδα 

Ραχίμ Στέρλινγκ: Έφαγε άκυρο από την ουραγό της Ligue 1
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του εξακολουθεί να αναζητά ο Ραχίμ Στέρλινγκ στα τέλη Σεπτεμβρίου, έπειτα από το βραχύβιο αλλά και αποτυχημένο πέρασμά του από τη Φέγενορντ όπου μέτρησε οκτώ συμμετοχές και σημείωσε μια ασίστ.

Ο πρώην εξτρέμ της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι που επί χρόνια θεωρούνταν world class ποδοσφαιριστής προτάθηκε σε δύο ομάδες της Ligue 1, οι οποίες ωστόσο δεν φαίνεται να «ψήνονται» για την περίπτωσή του.

Μία από τις δύο ομάδες που απέρριψε τον Στέρλινγκ είναι η Χάβρη, η οποία στη διακοπή των Εθνικών ομάδων βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας της Ligue 1, ωστόσο δε θεωρεί τον Στέρλινγκ ως ποιοτική λύση στην προσπάθειά της να αποφύγει τον αιφνιδιασμό.

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