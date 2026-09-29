Άστραψε και βρόντηξε ο Ατζούν για την Μάντσεστερ Σίτι: «Αυτό που έκανε δεν διαφέρει από το ντόπινγκ»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε τις οικονομικές παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι ο ισχυρός άνδρας της Χαλ, Ατζούν Ιλίτζαλι 

Άστραψε και βρόντηξε ο Ατζούν για την Μάντσεστερ Σίτι: «Αυτό που έκανε δεν διαφέρει από το ντόπινγκ»
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Με έντονο τρόπο σχολίασε ο Ατζούν Ιλίτζαλι το οικονομικό σκάνδαλο της Μάντσεστερ Σίτι που τις τελευταίες ημέρες μονοπωλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, παρομοιάζοντας τους «Πολίτες» με ποδοσφαιριστές που κάνουν χρήση ντόπινγκ.

Το απόγευμα της Παρασκευής η αρμόδια επιτροπή της Premier League εξέδωσε πόρισμα, κρίνοντας την Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για τις 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορούνταν.

Πολλές αντιδράσεις έχουν σηκωθεί τις τελευταίες ημέρες από ποδοσφαιριστές και προπονητές της Πρέμιερ Λιγκ, ενώ ο Ατζούν αποτέλεσε τον πρώτο πρόεδρο ομάδας Πρεμιερ Λιγκ που «έσπασε» τη σιωπή του και πήρε θέση αναφορικά με το σκάνδαλο που έχει συνταράξει το «Νησί».

«Δεν λέω αν είναι ένοχοι ή όχι, γιατί οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι… ενώ η Premier League λέει ότι δεν είναι. Αν τελικά δεν είναι αθώοι και έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς, τότε θεωρώ πως δεν διαφέρει από μια περίπτωση ντόπινγκ και την κατάκτηση ενός ολυμπιακού μεταλλίου», σχολίασε αρχικά ο ισχυρός άνδρας της Χαλ.

«Στο τέλος της ημέρας, πρόκειται για οικονομικό ντόπινγκ. Αποκτάς τέσσερις ή πέντε κορυφαίους παίκτες, δαπανώντας τεράστια ποσά και παραβιάζοντας τους κανόνες. Από αυτή την άποψη, δεν είναι κάτι που δείχνει θετικό», τόνισε ο Τούρκος στο podcast «1904 Club», στο οποίο βρέθηκε καλεσμένος.

«Ως ιδιοκτήτης, δεν θα πρέπει να μιλάω πολύ για αυτό, γιατί δεν είμαι μέσα στην υπόθεση και δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Από την πλευρά μου, θα κάνω μια γενική τοποθέτηση: αν κάτι που αφορά το ποδόσφαιρο είναι άδικο, θα πρέπει να τιμωρείται».

«Αν επιβάλλεις μια μικρή τιμωρία, τότε όλοι θα κάνουν το ίδιο. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου και για ένα καθαρό μέλλον, τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον συμβαίνουν, θα πρέπει να τιμωρούνται και να μην επιτρέπεται σε κανέναν να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Μου αρέσουν τα χρήματα που προέρχονται φυσιολογικά από το ποδόσφαιρο. Για εμάς, δεν θα έχουμε ποτέ το μπάτζετ των έξι κορυφαίων ή ίσως των δέκα κορυφαίων ομάδων της Αγγλίας, όμως το σεβόμαστε αυτό».

«Ήδη υπάρχει αρκετή απόσταση λόγω των εσόδων που έχουν φυσιολογικά αυτές οι ομάδες. Παρακαλώ, μην προσθέτετε κι άλλη απόσταση. Αν υπάρχει ένα τέτοιο λάθος, αυτού του είδους τα λάθη δίνουν τρελά πλεονεκτήματα σε ορισμένες ομάδες και αυτό δεν είναι δίκαιο».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Ατζούν εδώ:

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