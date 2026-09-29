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Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ από τη «διαβολοβδομάδα» ο Χουάντσο - Το διάστημα που θα μείνει εκτός

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Τρίτης (29/09) και δεν θα απουσιάσει από το Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν, ενώ όπως αποκάλυψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα τον έχει στη διάθεση του για το επόμενο δεκαήμερο.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ από τη «διαβολοβδομάδα» ο Χουάντσο - Το διάστημα που θα μείνει εκτός
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Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague.

Ο Ισπανός φόργουορντ δεν πήρε μέρος στο πρόγραμμα της Τρίτης (29/9), καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό.

Στο πλαίσιο της Media Day, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ισπανού φόργουορντ, λέγοντας ότι: «Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα είναι εκτός. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως δέκα ημέρες, κάτι τέτοιο». Ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Ερνανγκόμεθ θα απουσιάσει τόσο από τον αγώνα της Τετάρτης (29/09) με τη Βιλερμπάν, όσο κι από αυτό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την ερχόμενη Παρασκευή (02/10).

Το όνομα του Χουάντσο μπαίνει στην injury list εκεί που βρίσκονται ήδη οι Κέντρικ Ναν, Χέιζ Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστας Σλούκας. Ο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί την απουσία σημαντικών παικτών, αλλά όπως υπογράμμισε: «Έχουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών. Χθες κάναμε μια κανονική προπόνηση. Την Παρασκευή έχουμε πάλι αγώνα, την Κυριακή ξανά. Είναι δύσκολο για όλους. Δεν... κλαίμε για το πρόγραμμα, ο καθένας δίνει το μάξιμουμ. Προσπαθούν όλοι».

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