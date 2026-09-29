Εθνική Κροατίας: Εκτός αποστολής για το ματς με την Ισπανία ο Μάγερ, μέσα ο Γιάκιτς

Εκτός 23αδας άφησε τον μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ ο Σλάβεν Μπίλιτς για τον αποψινό αγώνα της Κροατίας απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία για το Nations League, ενώ συμπεριέλαβε κανονικά τον Γιάκιτς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Κροατίας πέρα από τον Μάγερ άφησε εκτός αποστολής τους Γιόσιπ Στάνισιτς, Ιγκόρ Ματάνοβιτς και Πέταρ Μούσα.

Κανονικά βρίσκεται στην αποστολή ο Κριστιάν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής απόψε κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.