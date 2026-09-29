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Επενδύει στο μέλλον ο Ολυμπιακός: Κλείνει τον 18χρονο Χριστόπουλο από τη Λέγκια Βαρσοβίας

Τον 18χρονο Θανάση Χριστόπουλο επαναπατρίζει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται ένα βήμα από την απόκτηση του νεαρού μπακ από τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Γιάννης Χονδρός

Επενδύει στο μέλλον ο Ολυμπιακός: Κλείνει τον 18χρονο Χριστόπουλο από τη Λέγκια Βαρσοβίας
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Σε μία κίνηση με φόντο το μέλλον προχωρά ο Ολυμπιακός, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της απόκτησης του 18χρονου διεθνή μπακ, Θανάση Χριστόπουλου από τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας για τις μεταγραφές των ελεύθερων, οι Πειραιώτες έκαναν την κίνησή τους και παρότι ο νεαρός αμυντικός δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2027 με τον πολωνικό σύλλογο, η επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού αποδείχθηκε καταλύτης ώστε να μετακομίσει στο «λιμάνι».

Ο Χριστόπουλος προορίζεται άμεσα για την ενίσχυση της Β’ ομάδας και της Κ19. Είναι γεννημένος το 2008 και ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης, υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο στα 15 του.

Τον Ιούνιο του 2024 μετακόμισε στη Λέγκια Βαρσοβίας, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Κ19 και αγωνίστηκε στο UEFA Youth League.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως κεντρικός αμυντικός και πλέον έχει καθιερωθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ αποτελεί στέλεχος των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων της Εθνικής ομάδας από τα 15 του, με γεμάτες συμμετοχές σε Κ15, Κ17 και Κ19.

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