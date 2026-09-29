Το μαγικό άγγιγμα του Ουναΐ - Σκόραρε ξανά με το Μαρόκο ο σταρ του Παναθηναϊκού (video)

Ο Αζεντίν Ουναΐ συνεχίζει να εντυπωσιάζει το τελευταίο διάστημα, μεταφέροντας την πολύ καλή του αγωνιστική κατάσταση και σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Ο 26χρονος μέσος του Παναθηναϊκού βρήκε δίχτυα στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 επί του Λεσότο, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Ουναΐ στο 82ο λεπτό ήταν εκείνος που «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του, εκτελώντας με ψύχραιμο δεξί πλασέ, έπειτα από ασίστ του Ραχίμι.

Το Μαρόκο είχε ανοίξει το σκορ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μπραχίμ Ντίαθ. Με αυτό το αποτέλεσμα, το Μαρόκο έκανε το 2 στα 2 στα προκριματικά, με τον Ουναΐ να προσθέτει ακόμη μία σημαντική εμφάνιση στο ενεργητικό του.