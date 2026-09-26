Σε μεγάλα κέφια ο Ουναΐ, κορυφαίος του Μαρόκου

Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στην πατρίδα του, για τις υποχρεώσεις με την Εθνική του ομάδα. Αγωνίστηκε στο ματς κόντρα στη Γκαμπόν εντός έδρας, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο… αρτίστας του Παναθηναϊκός, «έπιασε» εκπληκτική απόδοση και τα ΜΜΕ του εξωτερικού, τον αναδεικνύουν ως τον πολυτιμότερο για το Μαρόκο. Με τη βαθμολογία του να φτάνει το 8,9, υψηλότερη ανάμεσα σε κάθε άλλο ποδοσφαιριστή των «λιονταριών του Άτλαντα».

Ο Ουναΐ είχε και δοκάρι φτάνοντας πολύ κοντά στο γκολ. Αντικαταστάθηκε στο 76’ από τον Ελ Κχανούς.

Όσο για τον Σαλάχ-Εντίν, ήταν στον πάγκο της ομάδας του και πήρε χρόνο συμμετοχής στο 84ο λεπτό, όταν πέρασε στο ματς στη θέση του Μαζράουι.