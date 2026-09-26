· Παναθηναϊκός

Σε μεγάλα κέφια ο Ουναΐ, κορυφαίος του Μαρόκου

Ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν βασικός κόντρα στη Γκαμπόν και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-0, έχοντας την καλύτερη απόδοση για τα «λιοντάρια του Άτλαντα». 

Σε μεγάλα κέφια ο Ουναΐ, κορυφαίος του Μαρόκου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στην πατρίδα του, για τις υποχρεώσεις με την Εθνική του ομάδα. Αγωνίστηκε στο ματς κόντρα στη Γκαμπόν εντός έδρας, στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο… αρτίστας του Παναθηναϊκός, «έπιασε» εκπληκτική απόδοση και τα ΜΜΕ του εξωτερικού, τον αναδεικνύουν ως τον πολυτιμότερο για το Μαρόκο. Με τη βαθμολογία του να φτάνει το 8,9, υψηλότερη ανάμεσα σε κάθε άλλο ποδοσφαιριστή των «λιονταριών του Άτλαντα».

Ο Ουναΐ είχε και δοκάρι φτάνοντας πολύ κοντά στο γκολ. Αντικαταστάθηκε στο 76’ από τον Ελ Κχανούς.

Όσο για τον Σαλάχ-Εντίν, ήταν στον πάγκο της ομάδας του και πήρε χρόνο συμμετοχής στο 84ο λεπτό, όταν πέρασε στο ματς στη θέση του Μαζράουι.

COMMENTS
LATEST NEWS
01:59 EUROLEAGUE

Δανεικός από το Μιλάνο στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Λορένζο Μπράουν

01:42 SUPER LEAGUE

Σε μεγάλα κέφια ο Ουναΐ, κορυφαίος του Μαρόκου

00:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ξεκίνημα με το «δεξί» για τον Ζιντάν, μεγάλο «διπλό» του Βελγίου στη Ρώμη

23:54 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

23:43 EUROLEAGUE

Παρτιζάν - Μιλάνο 92-76: Με όπλο την άμυνα και «καυτό» Τζόουνς μπήκε με το «δεξί» στη EuroLeague

23:21 NBA

Στο training camp των Ντάλας Μάβερικς ο Τζον Πουλακίδας

22:52 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68: Δυσκολότερα από όσο θα περίμενε

22:38 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το rotation του Ομπράντοβιτς - Σε 20 μέρες δίνει 8 ή 9 ματς

22:10 EUROLEAGUE

Μπεσίκτας - Βαλένθια 94-96: Οι «πορτοκαλί» χάλασαν την επιστροφή των Τούρκων στη EuroLeague

22:06 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τη Δευτέρα (28/9) το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο

21:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πάτησε» Γερμανία η Ελλάδα - Οδικώς στο Άουγκσμπουργκ η «γαλανόλευκη»

21:38 EUROLEAGUE

LIVE Παρτιζάν - Μιλάνο για την 1η αγωνιστική της EuroLeague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας