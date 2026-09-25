Τη Δευτέρα (28/9) το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο

Ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου, έχει βυθίσει στο πένθος το μπάσκετ. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (28/9) στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του αθλητισμού που θα βρεθούν εκεί για να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον έμπειρο τεχνικό.

Θα ακολουθήσει η κηδεία του στα Κοιμητήρια της Θέρμης.