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Παναθηναϊκός AKTOR: Το rotation του Ομπράντοβιτς - Σε 20 μέρες δίνει 8 ή 9 ματς

Το πρόγραμμα… βουνό των «πράσινων», σε μια περίοδο όπου έχουν σημαντικές απουσίες, με τον Σέρβο κόουτς να δείχνει πως θα διαχειριστεί το ρόστερ του. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Το rotation του Ομπράντοβιτς - Σε 20 μέρες δίνει 8 ή 9 ματς
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Από 18 έως 22 λεπτά. Αυτός ήταν ο χρόνος συμμετοχής των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν. Χωρίς να μείνει κανείς σε ρόλο κομπάρσου. Καλαϊτζάκης και Μαντζούκας ήταν στην πεντάδα κι αυτό τα λέει όλα.

Νέοι ρόλοι, νέες ευθύνες για κάθε παίκτη. Σε μια περίοδο που το «τριφύλλι» το χρειάζεται. Καθώς μέσα στο επόμενο 20ήμερο, οι «πράσινοι» έχουν αγωνιστικό… Γολγοθά. Με πολλά ματς, τα οποία ήρθαν σε μια περίοδο όπου οι απουσίες είναι πολλές και σημαντικές.

Δέκα παίκτες αγωνίστηκαν σχεδόν στο 50% του αγώνα με την Παρί. Μωραΐτης και Ρογκαβόπουλος δεν έπαιξαν καθόλου, επειδή προέρχονται από τραυματισμό. Όμως όπως είπε ο Ομπράντοβιτς, θα πάρουν κι αυτοί χρόνο και ευκαιρίες.

Από το Σάββατο (26/9) ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο «φωτιά» ως τα μέσα του Οκτώβρη. Τότε που αναμένεται να έχει τα πρώτα ευχάριστα νέα επιστροφών, αναφορικά με τους σημαντικούς παίκτες που είναι εκτός λόγω τραυματισμών. Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ.

Σε 20 μέρες το «τριφύλλι» με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή, θα δώσει σίγουρα 8, ίσως και 9 ματς. Αυτό εξαρτάται απ’ το αν θα προκύψει πρόκριση στον τελικό του Super Cup.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR για το επόμενο 20ήμερο:

  • 26 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Super Cup
  • 27 Σεπτεμβρίου Τελικός Super Cup (Αν προκριθεί)
  • 30 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν Euroleague
  • 2 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
  • 4 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός-Βίκος Ιωαννίνων GBL
  • 8 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε Euroleague
  • 10 Οκτωβρίου Προμηθέας-Παναθηναϊκός GBL
  • 13 Οκτωβρίου Παρτιζάν-Παναθηναϊκός Euroleague
  • 16 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
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