Γαλλία: Η ενδεκάδα κόντρα στην Τουρκία στο πρώτο παιχνίδι του Ζιντάν στον πάγκο των «Τρικολόρ»

Εποχή Ζιντεντίν Ζιντάν ξεκινά και επίσημα στην εθνική Γαλλίας, με τους «τρικολόρ» να αντιμετωπίζουν την Τουρκία στο Κοτσαέλι (25/09, 21:45) για την πρεμιέρα του 1ου ομίλου της League A του Nations League.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός γνωστοποίησε τις πρώτες του επιλογές για το βασικό σχήμα.

Η αρχική ενδεκάδα της Γαλλίας: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Τρουφέ, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Σερκί, Ντεμπελέ, Εμπαπέ.