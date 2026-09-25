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Γαλλία: Η ενδεκάδα κόντρα στην Τουρκία στο πρώτο παιχνίδι του Ζιντάν στον πάγκο των «Τρικολόρ»

Η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τουρκία για το Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να κάνει γνωστή την πρώτη του ενδεκάδα στον πάγκο των «Τρικολόρ».

Γαλλία: Η ενδεκάδα κόντρα στην Τουρκία στο πρώτο παιχνίδι του Ζιντάν στον πάγκο των «Τρικολόρ»
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Εποχή Ζιντεντίν Ζιντάν ξεκινά και επίσημα στην εθνική Γαλλίας, με τους «τρικολόρ» να αντιμετωπίζουν την Τουρκία στο Κοτσαέλι (25/09, 21:45) για την πρεμιέρα του 1ου ομίλου της League A του Nations League.

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Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός γνωστοποίησε τις πρώτες του επιλογές για το βασικό σχήμα.

Η αρχική ενδεκάδα της Γαλλίας: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Τρουφέ, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Σερκί, Ντεμπελέ, Εμπαπέ.

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