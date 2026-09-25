Με την ψυχολογία στα ύψη η Εθνική «πέταξε» για Γερμανία

Ιδανικά ξεκίνημα στον 2ο όμιλο της League A του Nations League πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας, με το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επικρατεί με 2-1 της Σερβίας στο «Μαρακανά» και να παίρνει κεφάλι στην βαθμολογία, καθώς η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Γερμανία έληξε ισόπαλη 1-1.

Επόμενος σταθμός για τη «γαλανόλευκη» είναι το Άουγκσμπουργκ, όπου την Κυριακή (27/9) θα αντιμετωπίσει τη «Νάσιοναλμανσαφτ» με στόχο το 2 στα 2 που θα τη διατηρήσει στην κορυφή του ομίλου.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας, φίλαθλοι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος περίμεναν τους διεθνείς στο αεροδρόμιο και τους αποθέωσαν για την εμφάνιση και το σπουδαίο διπλό στη Σερβία.

Στο πλευρό της Εθνικής στον αγώνα της Κυριακής αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 2.000 Έλληνες φίλαθλοι, γεμίζοντας τις εξέδρες του γηπέδου της Άουγκσμπουργκ.

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της Εθνικής: