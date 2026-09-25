Παναθηναϊκός AKTOR: Ο ενθουσιασμός του Γιαμπουσέλε – «Μας έδειξαν αγάπη οι οπαδοί» (Video)

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο στην EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Γάλλος ενθουσιάστηκε με τον κόσμο στο Telekom Center Athens και αυτό «οδήγησε» το παιχνίδι του.

Σε video που ανέβασε από το ματς με την Παρί, ο «Γιάμπου» μίλησε για την αγάπη που έδειξε ο κόσμος, τη σημασία της πρώτης νίκης και το μυαλό που ήδη είναι στο Super Cup.

Το μήνυμα του Γιαμπουσέλε: «Οι οπαδοί ήρθαν και μας έδειξαν αγάπη. Ήταν σημαντικό για μας για να πάρουμε το πρώτο ματς της σεζόν. Έχουμε ένα στα… βιβλία τώρα, πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το Σάββατο».