Πλήγμα στη Ζαλγκίρις: Εκτός για δύο εβδομάδες ο Γκος - Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Παρότι η Ζαλγκίρις ξεκίνησε με το «δεξί» τις επίσημες υποχρεώσεις της στη EuroLeague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο στρατόπεδο της ομάδας του Κάουνας επικρατεί ανησυχία καθώς ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ ένιωσε τσιμπήματα στην τελευταία κατοχή του αγώνα στο Βελιγράδι και παρότι ταξίδεψε με μικροενοχλήσεις, πήρε το ρίσκο να αγωνιστεί κανονικά, όμως η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Λιθουανών στο φινάλε.

Ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Μασιούλις, εξέφρασε αμέσως μετά τη λήξη την ανησυχία του, η οποία επιβεβαιώθηκε από τις ιατρικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος του Κάουνας, ο έμπειρος περιφερειακός διαγνώστηκε με μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και η επιστροφή του υπολογίζεται σε τουλάχιστον 14 ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Γκος τίθεται οριστικά εκτός μάχης για την επικείμενη αναμέτρηση της Ζάλγκιρις απέναντι στον Ολυμπιακό στο Κάουνας (29/09) για την 2η αγωνιστική, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα θεραπειών, με στόχο να επιστρέψει στο παρκέ το συντομότερο δυνατό.