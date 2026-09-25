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Πλήγμα στη Ζαλγκίρις: Εκτός για δύο εβδομάδες ο Γκος - Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Στα «πιτς» για περίπου δύο εβδομάδες θα παραμείνει ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, με τον Αμερικανό γκαρντ να χάνει μεταξύ άλλων και το παιχνίδι της Ζαλγκίρις κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πλήγμα στη Ζαλγκίρις: Εκτός για δύο εβδομάδες ο Γκος - Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
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Παρότι η Ζαλγκίρις ξεκίνησε με το «δεξί» τις επίσημες υποχρεώσεις της στη EuroLeague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο στρατόπεδο της ομάδας του Κάουνας επικρατεί ανησυχία καθώς ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ ένιωσε τσιμπήματα στην τελευταία κατοχή του αγώνα στο Βελιγράδι και παρότι ταξίδεψε με μικροενοχλήσεις, πήρε το ρίσκο να αγωνιστεί κανονικά, όμως η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Λιθουανών στο φινάλε.

Ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Μασιούλις, εξέφρασε αμέσως μετά τη λήξη την ανησυχία του, η οποία επιβεβαιώθηκε από τις ιατρικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος του Κάουνας, ο έμπειρος περιφερειακός διαγνώστηκε με μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και η επιστροφή του υπολογίζεται σε τουλάχιστον 14 ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Γκος τίθεται οριστικά εκτός μάχης για την επικείμενη αναμέτρηση της Ζάλγκιρις απέναντι στον Ολυμπιακό στο Κάουνας (29/09) για την 2η αγωνιστική, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα θεραπειών, με στόχο να επιστρέψει στο παρκέ το συντομότερο δυνατό.

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