Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις 77-83: Σπουδαία απόδραση από το Βελιγράδι

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε ιδανική πρεμιέρα στη φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι και πανηγύρισε ένα σημαντικό «διπλό».

Ο Τζόουνς μπήκε «ζεστός» στο παιχνίδι, σημειώνοντας τους πρώτους οκτώ πόντους του Ερυθρού Αστέρα, όμως η Ζαλγκίρις βρήκε λύσεις με τους Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας, παίρνοντας προβάδισμα με 10-8. Οι γηπεδούχοι πέρασαν ξανά μπροστά με τρίποντο του Κάρτερ (11-10), όμως οι Λιθουανοί απάντησαν με ένα σερί 11-0, με τους Τουμπέλις, Βαλαντσιούνας, Μπλάζεβιτς και Μπράουν να διαμορφώνουν το 21-11. Ο Ερυθρός μείωσε τη διαφορά και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο -7 (21-28).

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με πρωταγωνιστές τους Νουόρα, Οτζελέγε και Τζόουνς πλησίασαν στους δύο (29-31), πριν ο Νουόρα ισοφαρίσει σε 31-31. Ο Οτζελέγε, μάλιστα, με τρίποντο έβαλε τον Ερυθρό μπροστά με 34-33. Η Ζαλγκίρις ανέβασε ξανά ρυθμούς στην επίθεση και με τους Γκριγκόνις, Τουμπέλις και Ουίλιαμς-Γκος πήρε προβάδισμα 39-34. Οι Μπάτλερ και Κράμερ, όμως, έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 45-43.

Η Ζαλγκίρις μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και με τους Ουίλιαμς-Γκος και Έντουαρντς έτρεξε σερί 7-0, παίρνοντας το προβάδισμα με 50-45. Ο Μπάτλερ με τρίποντο μείωσε σε 50-48, ενώ λίγο αργότερα ο Κράμερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (54-54). Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με τους φιλοξενούμενους να ολοκληρώνουν την τρίτη περίοδο στο +2 (59-57).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η μάχη παρέμεινε αμφίρροπη. Τα τρίποντα των Σλέβα και Κράμερ κράτησαν τις δύο ομάδες κοντά, ενώ ο Μονέκε ισοφάρισε σε 62-62. Η Ζαλγκίρις πήρε ξανά προβάδισμα τεσσάρων πόντων (68-64) με τους Βαλαντσιούνας και Λο, ενώ ο τελευταίος με νέο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο 72-66.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε με σερί 6-0 και ισοφάρισε σε 72-72, όμως ο Ουίλιαμς-Γκος έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Ζαλγκίρις (75-72). Οι Λιθουανοί διαχειρίστηκαν σωστά τα τελευταία λεπτά και έφυγαν από το Βελιγράδι με τη νίκη (83-77), ξεκινώντας με το «δεξί» τη φετινή τους EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 21-28, 45-43, 57-59, 77-83.