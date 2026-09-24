Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανανεώνει για τέσσερα χρόνια ο Σόρκιν

Σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030 ήρθαν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ρόμαν Σόρκιν, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το «Ynet», ο 30χρονος φόργουορντ συμφώνησε για νέο τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, αυξάνοντας σημαντικά τις απολαβές του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας είχε ο GM της Μακάμπι, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία με τον γηγενή άσο.

Ο Σόρκιν αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου της «ομάδας του λαού» και προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν στη EuroLeague. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ, με 57% στα δίποντα, σε 38 συμμετοχές και 22:54 λεπτά ανά αγώνα.