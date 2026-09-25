Ματαιώθηκε το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό – Σε αναζήτηση νέου αντιπάλου ο «Δικέφαλος»

Ανατροπή στον σχεδιασμό της μίνι προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στον Λεβαδειακό την ερχόμενη Παρασκευή (2/10, 12:00) στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Ωστόσο, η πλευρά της ομάδας της Βοιωτίας ενημέρωσε για τη ματαίωση του αγώνα, ανατρέποντας τα αρχικά πλάνα.

Στόχος του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ ήταν να αξιοποιήσει τη διακοπή προκειμένου η ομάδα να διατηρήσει τον αγωνιστικό της ρυθμό και την ετοιμότητά της ενόψει της επανέναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι «ασπρόμαυροι» δεν εγκαταλείπουν την ιδέα διεξαγωγής φιλικού και εξετάζουν ήδη τις διαθέσιμες επιλογές, ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος αντίπαλος που θα καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε.