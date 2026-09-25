Σάκοτα: «Υπερήφανοι που είμαστε εδώ – Ζητώ υπομονή από τον κόσμο»

Για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Super Cup και τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό μίλησε ο Ντράγκαν Σάκοτα, υπογραμμίζοντας την υπερηφάνεια του για τη συμμετοχή της ομάδας στη διοργάνωση, ενώ ζήτησε υπομονή από τους φιλάθλους λόγω των προβλημάτων προετοιμασίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάκοτα στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ:

-Κόουτς, εκκίνηση αύριο της αγωνιστικής περιόδου, με Super Cup.

«Καταρχάς, να πω, ότι είμαστε υπερήφανοι, που για ακόμη μία φορά βρισκόμαστε μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων ομάδων της περασμένης περιόδου του Πρωταθλήματος και συμμετέχουμε σε ακόμη μία διοργάνωση, όπου στόχος είναι ένα τρόπαιο».

-Σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται η ομάδα;

«Όλοι γνωρίζουν τι περάσαμε εδώ και ένα μήνα. Εννοείται, ότι θα ήθελα να είμαστε πιο έτοιμοι για τους αγώνες αυτούς. Θα ήθελα να είχαμε δώσει περισσότερα φιλικά ματς. Να είχαμε φτιάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα κατά την προετοιμασία. Ειδικά από τη στιγμή, που έχουμε για αντιπάλους μας και κάποιες ομάδες Ευρωλίγκας στη διοργάνωση. Όμως, ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Παίζοντας, θα βρούμε σιγά σιγά το ρυθμό, που θέλουμε».

-Και μέσα σ’ όλα λείπουν και αρκετοί παίκτες λόγω τραυματισμού.

«Συμβαίνουν πολλές φορές κάποια πράγματα, που δεν είναι στο χέρι σου. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Είπα και προηγουμένως… Παίζοντας θα προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό, και επιπλέον θα επιστρέψουν κάποια στιγμή όλοι οι παίκτες μας για τα σημαντικά ματς, που θα έχουμε μπροστά μας. Ζητώ υπομονή από τον κόσμο μας».