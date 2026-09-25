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«Πάτησε» Γερμανία η Ελλάδα - Οδικώς στο Άουγκσμπουργκ η «γαλανόλευκη»

Στη Γερμανία για το μεγάλο παιχνίδι με τα «πάντσερ» κατέφθασε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας.

«Πάτησε» Γερμανία η Ελλάδα - Οδικώς στο Άουγκσμπουργκ η «γαλανόλευκη»
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Στο Μόναχο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 20:30 η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης της Κυριακής (27/09, 21:45) απέναντι στη Γερμανία, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Με την ψυχολογία στο κατακόρυφο μετά τη σπουδαία νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δηλώνουν έτοιμοι για τη δοκιμασία επί γερμανικού εδάφους.

Από το αεροδρόμιο του Μονάχου, η «γαλανόλευκη» θα μεταβεί οδικώς στη γειτονική πόλη του Άουγκσμπουργκ, όπου βρίσκεται η «WWK Arena» που θα φιλοξενήσει το μεγάλο παιχνίδι.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνει την προετοιμασία του με στόχο ακόμα μία υψηλού επιπέδου αναμέτρηση απέναντι στα «πάντσερ» του Γιούργκεν Κλοπ, διεκδικώντας ένα θετικό αποτέλεσμα που θα το κρατήσει στην κορυφή του ομίλου.

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