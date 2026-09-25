Επίσημα στην Αναγέννηση Καρδίτσας ο Διαμαντάκος

Σε μια μεταγραφική κίνηση που «ταράζει» τα νερά της κατηγορίας προχώρησε η Αναγέννηση Καρδίτσας, με την ομάδα της Θεσσαλίας να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Δημήτρη Διαμαντάκου.

Ο 33χρονος πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τις προσπάθειες της Αναγέννησης στη Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Αναγέννηση Καρδίτσας ενισχύει την επιθετική της γραμμή με τον Δημήτρη Διαμαντάκο. Ο 33χρονος Έλληνας σέντερ φορ επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, φέρνοντας μαζί του εμπειρίες από πέντε διαφορετικές χώρες.

Ο Διαμαντάκος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε επίσης με τις φανέλες του Πανιωνίου, του Άρη και του Εργοτέλη. Το 2015 άνοιξε το κεφάλαιο του εξωτερικού: στην Γερμανία φόρεσε τις φανέλες της Καρλσρούης, της Μπόχουμ και της Ζανκτ Πάουλι. Ακολούθησαν η Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία, η Άσντοντ στο Ισραήλ, η Κεράλα Μπλάστερς και η Ίστ Μπενγκάλ στην Ινδία, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν ο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Έχει υπάρξει και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στις 5 Μαρτίου 1993, ο Διαμαντάκος αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και έχει ύψος 1,84 μ. Η έλευσή του στην Καρδίτσα σηματοδοτεί την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2015.

Δημήτρη, καλώς ήρθες στην Αναγέννηση Καρδίτσας!»