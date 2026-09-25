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Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Τζος Νίμπο

Τις υπηρεσίες του Τζος Νίμπο θα στερηθεί για τις επόμενες εβδομάδες η Μπαρτσελόνα, καθώς ο Αμερικανός σέντερ υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Τζος Νίμπο
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«Γυμνή» στη θέση του σέντερ θα είναι για τις επόμενες εβδομάδες η Μπαρτσελόνα, καθώς με ανακοίνωσή τους οι «μπλαουγκράνα» ενημέρωσαν πως ο Τζος Νίμπο υπέστη θλάση στη δεξιά του γάμπα και θα παραμείνει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς μπορεί να μπήκε με το «δεξί» στη EuroLeague, όμως έχει μείνει με μοναδικό γνήσιο ψηλό τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, ενώ κατά συνθήκη στο «5» μπορεί να αγωνιστεί και ο Όλι Ενκάμουα.

Θυμίζουμε πως ο Τόσαν Εμπουομάν, υπέστη υπεξάρθρωση στον αριστερό του ώμο σε παιχνίδι της Μεγάλης Βρετανίας για τα «παράθυρα», με τον 25χρονο σέντερ να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

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